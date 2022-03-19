​أندية أوروبية تستهدف بن شرقي.. وهذه تفاصيل جلسته مع الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد تقارير صحافية، أن ستة أندية أوروبية تستهدف التعاقد مع لاعب الزمالك المصري، المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل مفاوضات استمراره داخل "القلعة البيضاء"، فيما سيبتعد اللاعب عن مدار الدوري المصري خصوصاً أن جلسة وكيل أعماله مع النادي الأهلي لم تفضِ عن مؤشر تفاهم.

وذكر موقع “red news” اليوناني، أن نادي أولمبياكوس، يستهدف التعاقد مع أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر

وأضاف الموقع اليوناني أن أشرف بن شرقي كان ضمن اهتمامات نادي أولمبياكوس منذ عامين، ولكن الصفقة لم تتم وقتها.

وأوضح الموقع أن هناك خمسة أندية أخرى ترغب في التعاقد مع بن شرقي بجانب أولمبياكوس، وهي بوردو ونيس ومونبلييه، من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى طرابزون التركي وستارد لييغ البلجيكي.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد أشرف بن شرقي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما بالغ اللاعب في مطالبه المالية وإصراره على وضع شرط جزائي في عقده قيمته 500 ألف دولار فقط.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بن شرقي

من ناحية أخرى، تجمدت المفاوضات بين وكيل أشرف بن شرقي والنادي الأهلي، لإصرار اللاعب بالحصول على 2.5 مليون يورو كراتب سنوي، فيما توقف عرض الأهلي عند 1.5 مليون دولار فقط، الأمر الذي رفضه وكيل اللاعب بشدة، مؤكداً أن اللاعب لن يوقع للأهلي بأقل من المبلغ الذي طلبه، وهو ما جعل الأهلي يصرف النظر عن إتمام التعاقد.

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