الحكم ينهي مباراة تشرين وحطين في الدوري السوري قبل نهاية الوقت الأصلي

المصدر: جوني جبور - دبي

أنهى الحكم الدولي السوري محمد قناة "ديربي الغضب" بين الجارين تشرين وحطين في الجولة الرابعة من إياب الدوري السوري الممتاز، قبل 3 دقائق من الوقت الأصلي، بعد إصابة الحكم المساعد بحجر تم قذفه من جمهور حطين، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم تشرين بهدفين دون رد.

ونجح تشرين في الفوز بقمة مباريات الجولة التي أقيمت اليوم، ليكرر فوزه ذهاباً على جاره حطين، في مواجهة عادة ما يطلق عليها جمهور الناديين "ديربي الغضب"، وتشهد على الدوام حضور كامل العدد لمدرجات "استاد الباسل" في مدينة اللاذقية البالغة 37.5 ألف متفرج. وسجل هدفي تشرين، كامل كواية وباسل مصطفى. ورفع تشرين رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني، وأودت خسارة حطين إلى بقائه في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

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