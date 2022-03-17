الأهلي بدون غيابات قبل مواجهة المريخ الحاسمة في "أبطال إفريقيا"

المصدر: وكالات

يستعد الأهلي المصري، حامل اللقب، لمواجهة المريخ السوداني غدا في مواجهة حاسمة، وكله أمل في الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد خسارته في الجولة السابقة، ولا يعاني الأهلي من أي غيابات تذكر. وستقام المباراة التي تأتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في استاد السلام بالقاهرة بعد نقل مباريات المريخ من السودان.

ويتصدر ماميلودي صن داونز القادم من جنوب افريقيا ترتيب المجموعة الأولى بعد أن جمع 10 نقاط من أول أربع جولات يليه الأهلي والهلال والمريخ السودانيين بأربع نقاط لكل منهم. وسيلتقي السبت المقبل الهلال مع صن داونز الذي فاز على الأهلي في الجولة السابقة.

وأكد الجهاز الفني للأهلي الذي توج بطلا لافريقيا 10 مرات وهو رقم قياسي أن جميع لاعبي الفريق بحالة بدنية وفنية جيدة قبل التدريب الأخير الذي سيتم في وقت لاحق اليوم. وقال الموقع الرسمي للأهلي بطل أخر نسختين في البطولة "طالب محمود الخطيب رئيس النادي لاعبيه بالنظر إلى الأمام وإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات".

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