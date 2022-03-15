محمد صلاح يتعافى من الإصابة.. وكلوب يتغزل في الفرعون المصري «مو لاعب قوي»

المصدر: وكالات

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن محمد صلاح بات لائقا بما يكفي للمشاركة في التدريبات قبل رحلة الفريق إلى أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء رغم خروجه مصابا في القدم خلال انتصار مطلع الأسبوع على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون.

واستبدل صلاح في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-صفر بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وتورمت قدم الدولي المصري بعد المباراة، لكن كلوب قال إن أطباء الفريق أبلغوه بأن صلاح سيعود إلى تدريبات ‬الفريق. وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء «مو لاعب قوي. كنا محظوظين للغاية. تورمت قدمه وكان يشعر بالألم لكن الأمور باتت أفضل اليوم، تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي بأنه مستعد للتدريب. سنرى كيف يبدو ذلك».

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب ويمكنه تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة إذا تغلب على أرسنال صاحب المركز الرابع بعد تعادل فريق المدرب بيب جوارديولا بدون أهداف مع كريستال بالاس يوم الاثنين.

وقال كلوب «لقد شاهدت سيتي لمدة 65 دقيقة بالضبط لأسباب تتعلق بالتحليل، صدق أو لا تصدق. ليس لدي الوقت لمشاهدتهم لنهاية المباراة، قدم بالاس مباراة جيدة وكذلك سيتي لكنه لم يستغل الفرص، في آخر 30 دقيقة لم أتابع المباراة لكني رأيت النتيجة وفوجئت بها».

وقال المدرب الألماني إن فريقه سيواصل الضغط على سيتي حتى نهاية المشوار.

وسيتواجه الفريقان في مباراة قد تحسم مصير اللقب في ملعب الاتحاد التابع لسيتي في 10 أبريل.

وقال كلوب «هذه هي الخطة. سنحاول مضايقة سيتي قدر الإمكان».

وأضاف: «لدينا 10 مباريات لنلعبها وهناك عدد قليل من المباريات الصعبة حقا. كل مباراة في الدوري الممتاز صعبة، لكن القليل منها صعب بشكل خاص، سنخوض واحدة منها غدا، هل يمكننا الفوز في جميع المباريات العشر؟ لا يبدو ذلك مرجحا، ولكن طالما كان ذلك ممكنا، سنحاول».

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