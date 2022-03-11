الجولة الثامنة من دوري الإمارات لكرة قدم السيدات تنطلق السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تٌقام غداً السبت أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة لدوري الإمارات لكرة القدم للسيدات، حيثُ يلتقي فريق لاليغا أتش بي سي مع أكاديمية إي أف سي، وفريق أكاديمية جو برو سبورتس مع فريق بي إس إم، وتُلعب المباراتان على ملاعب اتحاد الكرة، وفريق وولفهاوندرز مع فريق العين على استاد الشيخ زايد للكريكيت، وفريق نادي أبوظبي الرياضي مع فريق أونكس على ملعب الفرسان.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع السابع التي أقيمت يوم السبت الماضي قد أسفرت عن فوز نادي أبوظبي الرياضي على أكاديمية إي أف سي, والعين على أكاديمية جو برو سبورتس، ولاليغا أتش بي سي على بي إس إم، وأونكس على وولفهاوندز.

ويتصدر نادي أبوظبي قمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق أونكس، يليهما وولفهاوندز ثالثاً , والعين رابعاً ولكل منهما 12 نقطة، وجو برو خامساً ، ولاليغا سادساً برصيد 6 نقاط لكلا الفريقين، ثم إي أف سي سابعاً وله 3 نقاط، وبي إس إم ثامناً بدون نقاط.

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