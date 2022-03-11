برشلونة يسقط في "الفخ" الأوروبي!

المصدر: وكالات

لم يفلح فريق برشلونة الإسباني في مواصلة سلسلة انتصاراته في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه جالطة سراي التركي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز أشبيلية الإسباني 1 / صفر على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي على ضيفه بايرليفركوزن الألماني 3 / 2، وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي على ضيفه ريد ستار الصربي 3 / صفر، وسبورتنج براجا البرتغالي على ضيفه موناكو الفرنسي 2 / صفر.

وعجز لاعبو برشلونة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس القادم في تركيا.

وبات يتعين على الفريقين تحقيق الفوز في لقاء العودة الحاسم من أجل الصعود إلى دور الثمانية في المسابقة القارية.

وكان برشلونة يأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في جميع البطولات، لكن طموحاته اصطدمت بالحصون الدفاعية لفريق جالطة سراي، التي وقفت حائلا دون تسجيل الفريق الكتالوني.

واقترب أشبيلية الإسباني من التأهل لدور الثمانية للبطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي، في وقت سابق اليوم.

وتقمص النجم المغربي الدولي منير الحدادي دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 60.

وبات يكفي أشبيلية التعادل فقط في مباراة العودة، التي ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس القادم، من أجل التأهل لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

في المقابل، بات يتعين على وست هام الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب، من أجل الصعود للدور المقبل.

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