الاستقبال التاريخي لريال مدريد قبل قمة باريس سان جيرمان (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استقبل جمهور فريق ريال مدريد الإسباني مساء أمس فريقه قبل قمة باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بطريقة رائعة ربما كانت السبب الرئيسي في فوز مدريد وصعوده إلى الدور القادم بمجموع المباراتين 3-2، بعد هاتريك كريم بنزيما، التاريخي في شباك الفريق الفرنسي.

واصطف جمهور ريال مدريد قبل المباراة خارج ملعب المباراة في استقبال حافلة اللاعبين التي مرت في حراسة كبيرة من أجل الوصول إلى ملعب المباراة، ورد اللاعبين هذا الاستقبال التاريخي بالصعود والفوز في ليلة ظهر فيها لاعبو ريال مدريد في أبهى صورة خاصة الشوط الثاني الذي شهد ريمونتادا تاريخية لكريم بنزيما، أحرز خلالها 3 أهداف.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف الفرنسي مبابي، وأضاع الأرجنتيني ميسي ركلة جزاء وفي مباراة العودة افتتاح مبابي، التسجيل لفريقه قبل أن يرد الفرنسي الأخر كريم بنزيما، في الشوط الثاني بهاتريك، تاريخي ليصعد بفريقه إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لموقع ريال مدريد عبر "تويتر" فيديو استقبال الجمهور لحافلة الفريق قبل المباراة وآلاف المشجعين قبل قمة الأمس.

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