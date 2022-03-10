بنزيمة يكرس العقدة لسان جرمان.. ويسجل أرقاما قياسية في ليلة تاريخية

المصدر: وكالات

كرَّس المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة عقدة مواطنه نادي باريس سان جرمان في مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم رغم ترسانة النجوم في صفوفه عندما قلب عليه الطاولة بثلاثية (3-1) الأربعاء في إياب ثمن النهائي، ليقود فريقه ريال مدريد الإسباني إلى ربع النهائي برفقة مانشستر سيتي الإنكليزي المتعادل مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي سلبا. ولحق ريال مدريد ومانشستر سيتي ببايرن ميونيخ الالماني وليفربول الانجليزي الى ربع النهائي بعدما حجز الاخيران بطاقتيهما الثلاثاء على حساب سالزبورغ النمسوي وإنتر ميلان الإيطالي تواليا. وتستكمل مباريات اياب ثمن النهائي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وفي المباراة الاولى، كان سان جرمان في طريقه الى حجز بطاقته بسهولة الى ربع النهائي في سعيه الى لقبه الاول في المسابقة، عندما فرض افضليته على مجريات الشوط الاول وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال الى النادي الملكي الصيف المقبل في صفقة حرة (39)، معززا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب.

لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) ضرب بقوة في الشوط الثاني بفضل ثلاثية لقائده بنزيمة في الدقائق 61 و76 و78.

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها ريال مدريد باريس سان جرمان من ثمن نهائي المسابقة، بعد الاولى موسم 2017-2018 حين فاز عليه 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

ورد النادي الملكي اعتباره لخسارته امام الفريق الفرنسي في دور المجموعات موسم 2018-2019 عندما سقط بثلاثية نظيفة ذهابا في باريس قبل ان يتعادل على ارضه ايابا 2-2.

وفرض بنزيمة نفسه نجما في الشوط الثاني فأدرك التعادل عندما ضغط على دوناروما داخل المنطقة خلال محاولته لتشتيت الكرة فلعبها الى البرازيلي فينيسيوس جونيور غير المراقب الذي هيأها للدولي الفرنسي، فسددها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (61). ومنح بنزيمة التقدم للنادي الملكي عندما تلقى كرة داخل المنطقة من مودريتش بين ساقي بريسنل كيمبيمبي فسددها قوية بيمناه داخل المرمى (76)، قبل أن يضيف هدف التأهل بعد دقيقتين عندما استغل كرة ابعدها قائد سان جرمان الدولي البرازيلي ماركينيوس من أمام مواطنه فينيسيوس، فتهيأت أمام الهداف الفرنسي الذي سددها على يسار دوناروما (78).

وحطم بنزيمة العديد من الأرقام القياسية، إذ رفع عدد أهدافه في كل المسابقات مع الريال إلى 309 هدفا متفوقا على الاسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو وبات الثالث في قائمة هدافي الريال التارخيين، وكذلك أصبح أكبر لاعب في تاريخ الابطال يسجل هاتريك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news