شاهد الهدف الذي أهل الريال إلى ربع نهائي الأبطال على حساب سان جرمان (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

عاش فريق باريس سان جرمان، وخاصة حارسه الإيطالي دوناروما أحد أسوأ الدقائق في مسيرته الكروية على استاد سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، معقل الفريق الملكي، وذلك بعد أن تلقت شباكه ثلاثة أهداف في دقائق معدودة من نجم الريال، الفرنسي كريم بنزيمة في الدقائق 61 و76 و78، ليحسم الريال الفوز والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة ذهابا في باريس بهدف لصفر.

ووقع دوناروما في أخطاء عدة خلال لقاء إياب ثمن النهائي اليوم، كان أبرزها الخطأ الفادح الذي منح الريال الهدف الأول حين حاول مراوغة بنزيمة في منطقة الجزاء، فمرر الكرة بالخطأ لفينسيوس جونيور بعد أن ضغط عليه بنزيمة بشدة، وأعادها البرازيلي إلى بنزيمة الذي سجلها في المرمى بالدقيقة 61، ثم تكرر الارتباك في دفاع باريس، وجاء الثاني في الدقيقة 76، بعد أن قاد مودريتش كرة من وسط ملعب فريقه، ومررها بحرفية عالية إلى فينسيوس جونيور، والذي تلاعب بدفاع باريس، قبل أن يمررها إلى بنزيمة ليسددها بكل قوة وإتقان في الشباك الباريسية.

ووسط ذهول من لاعبي باريس، وبعد دقيقتين فقط، توغل فينيسيوس في منطقة جزاء باريس، فارتبك قائد سان جرمان ماركينيوس في التشتيت، ليمررها بالخطأ إلى بنزيمة، الذي لم يرفض "الهدية"، ووضعها على يسار الحارس دوناروما في الدقيقة 78. ليبصم الفرنسي على "هاتريك تاريخي" له في دوري الأبطال، وسط حسرة كبيرة في صفوف سان جرمان المدجج بالنجوم الكبار، على غرار الثلاثي البرازيلي نيمار، والارجنتيني ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والذي بات قريبا جدا من حمل قميص الفريق الملكي الصيف المقبل.

وكان سان جرمان يراهن بشدة هذا الموسم لتحقيق لقب دوري الأبطال، لكنه خرج بشكل صادم وسريع من المسابقة من ثمن النهائي، رغم الأفضلية في النتيجة حتى الدقيقة 60 حين كان متقدما 2-0 بنتيجة المباراتين، قبل "الريمونتادا" الملكية التي صنعت فوزا مهما وغاليا للفريق المدريد في ليلة نادرة توهج فيها بنزيمة بثلاثية للتاريخ.

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