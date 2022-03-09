كلوب غاضب من "طريقة ليفربول الهزلية في إنهاء الهجمات"

المصدر: وكالات

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب إن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته 1-صفر أمام عشرة لاعبين من إنتر ميلان أمس، لكن المدرب الألماني لم يكن سعيدا بالطريقة "الهزلية" التي أنهى بها فريقه الهجمات.

وتأهل ليفربول بفوزه 2-1 في النتيجة الإجمالية لكن فريق كلوب أضاع عددا من الفرص في مباراة الإياب، حيث سدد جويل ماتيب برأسه في العارضة كما سدد محمد صلاح مرتين في القائم. وحسم إنتر انتصاره بهدف من تسديدة رائعة من لاوتارو مارتينيز في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 62، وهي نتيجة وضعت حدا لسلسلة انتصارات ليفربول في سبع مباريات متتالية بالبطولة لكن كلوب قال إنها كانت مباراة يمكن أن يتحمل فريقه خسارتها.

وتابع: "لو استخدمنا الفرص التي أتيحت لنا من الركلات الثابتة والمواقف الأخرى لكن الوضع مغايار، كانت الطريقة التي أهدرنا بها الفرص هزلية بعض الشيء، ففي النهاية كان بإمكاننا الفوز". وأضاف "الشيء الوحيد الذي أهتم به هو أننا تأهلنا عن استحقاق".

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