صدارة الدوري الإيطالي في قبضة ميلان

المصدر: وكالات

استعاد ميلان صدارة الدورة الإيطالي لكرة القدم من جاره وغريمه إنتر، بعد فوزه الغالي على نابولي، أحد منافسيه المباشرين على اللقب، في عقر دراه بهدف وحيد للفرنسي أوليفييه جيرو، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين الاحد.

وعاد ميلان الى سكة الانتصارات بعد تعادلين تواليًا في المرحلتين السابقتين، ليستعيد الصدارة التي خطفها إنتر الجمعة بخماسية في ساليرنيتانا.

ورفع الروسيونيري رصيده الى 60 نقطة ليفض شراكة النقاط مع نابولي الذي تجمد عند 57، ومتقدمًا باثنتين عن إنتر الذي يملك أفضلية مباراة مؤجلة ضد بولونيا عن منافسَيه.

ويطمح ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي الى لقب أول في "سيري أ" منذ العام 2011، في معركة تعد بأن تكون شرسة حتى الرمق الاخير.

من جهته، مني نابولي بالخسارة الاولى في الدوري بعد ثماني مباريات تواليًا من دون هزيمة، بعد أن كان خطف الصدارة في المرحلة السابقة بفارق الاهداف عن ميلان بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على لاتسيو. ويبحث نابولي عن لقب أول في الكالتشيو منذ عام 1990 بقيادة الاسطورة الارجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وثأر ميلان من خسارته المباراة الاولى التي جمعته مع نابولي في الدوري هذا الموسم في ملعب سان سيرو في ديسمبر الماضي وانتهت بفوز الفريق الجنوبي بهدف دون رد.

وعزز يوفنتوس مركزه الرابع في الصراع على آخر مقاعد دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب على ضيفه سبيتسيا 1-صفر بفضل الإسباني ألفارو موراتا.

وواصل البيانكونيري صحوته بفوز ثانٍ تواليًا بعد أول مثير 3-2 على إمبولي الاسبوع الماضي، سبقه تعادلان تواليًا.

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