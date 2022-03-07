رياض محرز يطارد محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بفارق تسع أهداف فقط، عن محمد صلاح، تقدم النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد «الديربي» ضد جاره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد.

وأحرز رياض محرز هدفين ليساهم في فوزه فريقه على مانشستر يونايتد (4-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الاتحاد»، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من «البريمير ليغ».

ورفع النجم الجزائري رصيده بعد هذه الثنائية إلى 10 أهداف، ليتقاسم المركز الرابع في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مع عدد من اللاعبين.

بينما يتربع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على عرش صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا، بالرغم من فشله في هز شباك ضيفه وست هام يونايتد (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب «أنفيلد»، كذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ» حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفا

2- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا

4- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 10 أهداف

4- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

4- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

8- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

8- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

8- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

8- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

8- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

8- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

8- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 9 أهداف

8- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

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