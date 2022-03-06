رئيس المريخ: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

المصدر: وكالات

أكد حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي المصري ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة 2-3. وقال حازم مصطفى في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار المصرية أمس إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، ولكن كانت هناك أخطاء قاتلة وراء الخسارة.

وأضاف:"تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي اليوم، الحكم قام بإنذار 4 لاعبين، كنت أتمني وجود تقنية حكم الفيديو (فار) واتعجب من عدم وجوده فى مباريات دور المجموعات". وأوضح:" مباراتنا القادمة أمام الأهلي ستكون فى مصر على استاد السلام...أطالب أن تكون عدد الجماهير السودانية أكثر من جماهير الأهلي، وهذا شرط إقامة المباراة فى مصر، خاصة أنها ستكون مباراتنا، وليست مباراة الأهلي".

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