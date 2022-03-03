خطوة جديدة تقرب هالاند من مدريد.. والنرويجي يحدد شرطه الوحيد لتوقيع العقد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية اليوم عن أن النرويجي إيرلينغ هالاند، قناص فريق دورتموند الألماني، أخبر إدارة ريال مدريد بموافقته على الانتقال إلى الفريق الملكي، وحمل قميصه. وكشفت أنه حدد شرطا وحيدا لتوقيع العقد دون النظر في العروض الأخرى، وهو أن يتم الانتقال في الصيف المقبل، وليس في صيف 2023.

وكشفت من ناحيتها صحيفة "أس" الإسبانية عن أن هالاند بدأ أخيرا بالبحث عن منزل للاستقرار فيه في منطقة ماربيا جنوب إسبانيا، في خطوة تقربه أكثر من الانتقال إلى الليغا، وتبعده عن الدوري الإنجليزي حث ربطته تقارير صحافية بالانتقال إلى مان سيتي.

يذكر أن ريال مدريد يستطيع دفع الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو في عقد هالاند، لتحريره من التزامه مع دورتموند ونقله إلى مدريد، لكن إدارة الملكي تريد حسم الامور أيضا بشكل نهائي بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي، حيث يتوقع أن تسعى لضم الاثنين معا الصيف المقبل، أو تأخير صفقة هالاند حتى صيف العام المقبل، وهو ما يرفضه هالاند بشدة.

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