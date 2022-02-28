مصريون وأجانب.. مرتضى منصور يطرد 13 مدرباً من نادي الزمالك!

المصدر: محمد الحتو - دبي

واصل رئيس نادي الزمالك هوايته في إقالة المدربين بعدما أنهى علاقة النادي بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وفسخ عقده بالتراضي، الإثنين، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأصبح كارتيرون الضحية رقم 13 في عهد الرئيس مرتضى منصور خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثماني سنوات، فمنذ 2014 العام الذي انتخب فيه الرئيس المثير للجدل رئيساً للزمالك للمرة الأولى، والنادي لا يحتفظ بمدرب لأكثر من موسم كامل.

ويعتبر السويسري كريستيان غروس أكثر المدربين صموداً مع إدارة مرتضى منصور قبل أن يطرده الأخير من النادي بطريقة مثيرة للجدل لسوء نتائجه في الفترة الأخيرة من تدريبه للفريق.

ومع استغناء الزمالك عن خدمات كارتيرون يكون قد وقف على مقصلة مرتضى منصور 13 مدرباً، على النحو التالي:



13 مدرب أقالهم مرتضى منصور في 8 سنوات

أحمد حسام ميدو (ولايتين).

حسام حسن (شهرين).

محمد حلمي (ولايتين).

مؤمن سليمان (4 أشهر).

إيهاب جلال (3 أشهر).

محمد صلاح (مدرب طوارئ).

طارق يحيى (مدرب طوارئ).

خالد جلال (مدرب طوارئ).

الرتغالي باتشيكو (2014)

الرتغالي جوزفالدو فيريرا (2015).

البرتغالي أوجوستو إيناسيو (2017).

السويسري كريستيان غروس (موسم كامل).

الفرنسي باتريس كارتيرون (ولايتين).

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