رفع الحظر عن الملاعب العراقية.. أول مباراة ستكون مع الإمارات

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في «فيسبوك» أنه تم رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وانه سيكون بامكان المنتخب العراقي خوض مباراته المقبلة مع منتخب الإمارات في ملعب المدينة الدولي في بغداد في الرابع والعشرين من مارس المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامة مباراة منتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي في ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022.

وقالَ درجال: «أبلغت السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفياً بالأنباء، وقدّم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين، مؤكداً أن بغداد وجميع المدن العراقية مستعدةٌ لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير».

وأضافَ: «موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الايجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت في بغداد».

وأشارَ درجال الى أن «العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الإماراتيين في بغداد، ونتطلعُ الى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرة العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة من النواحي التنظيمية».

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