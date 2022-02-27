خطأ فادح من أبوجبل يتسبب في أجمل أهداف الوداد (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

ظهر حارس الزمالك المصري محمد أبوجبل بمستوى متواضع خلال اللقاء المثير الذي جرى أمس على استاد محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء المغربية، وأمام حضور ما يناهز 60 ألف متفرج من مشجعي الوداد البيضاوي، ضمن ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الرابعة.

أمين فرحان يبصم على هدف في غاية الروعة ويمنح الوداد التقدّم بلقطة فنية ملفتة#الوداد_الزمالك #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/JkQRLV9R6E — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2022

وبعد تقدم الزمالك بهدف رائع من تسديدة على مسافة بعيدة بصم عليها أحمد سيد (زيزو) في الدقيقة الثالثة، ضغط الوداد لتسجيل التعادل، وتأتى لهم ذلك في الدقيقة 26 عن طريق زهير المترجي، لكن اللقطة الغريبة كانت بعد 10 دقائق (د36)، حين تصدى أبوجبل لكرة ركنية بطريقة خاطئة، لم يستطع معها تشتيت الكرة بعيدا عن منطقة الجزاء، فذهبت إلى لاعب الوداد أمين فرحان الذي أعادها إلى شباك الزمالك بـ"مقصية" جميلة من داخل الجزاء، وسط حسرة أبوجبل ولاعبي الزمالك، حيث تسبب ذلك الهدف في ارتباك واضح على دفاع الزمالك.

ورغم ضغط الزمالك في الشوط الثاني لتسجيل هدف التعادل، عزز الوداد النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 88 عن طريق يحيى جبران، ليتأزم موقف الزمالك في المجموعة، حيث سيراهن على لقاء الإياب في القاهرة أمام الوداد لتصحيح الوضع، وقد تكن هذه المباراة آخر فرصة له للحفاظ على أمل الصعود إلى الدوري المقبل، كونه يحتل المركز الثالث بنقطتين، مقابل 6 نقاط للوداد الثاني، و7 نقاط لبيترو الأنغولي الاول، وساغراد الانغولي أخيرا بنقطة.

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