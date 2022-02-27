مدرب يعد بالقفز من أعلى بناية إذا تأهل منتخب العراق إلى المونديال

المصدر: محمد فاضل - دبي

استغرب جمهور منتخب العراق "أسود الرافدين" من التصريحات الغريبة التي أدلى بها مدرب منتخب العراق السابق المونتينغري جيلكو بيتروفيتش لموقع "معرض الكرة العراقية"، حيث وعد فيها بالقفز من بناية عالية، وحددها بأنها بناية البنك المركزي المرتفعة، واشترط لذلك "تأهل منتخب العراق إلى مونديال قطر 2022".

واستغرب عراقيون من "السخرية" التي أظهرها المدرب، خاصة وأنه يعلم أن تأهل العراق يكاد يكون مستحيلا، وهو ما أراد إيصاله المدرب المونتينغري الذي قال إن "العراق لا يملك مقومات الوصول إلى كأس العالم"، قائلا إن هذه "الحقيقة الكاملة".

وركزت ردود الافعال على ان المدرب بيتروفيتش لم ينجح بتحقيق اي فوز خلال تواجده مساعدا للمدرب الهولندي ادفوكات، ومن بعد تسلمه مهمة المدرب الاول للمنتخب، خصوصاً وانه لم يحسن قيادة اسود الرافدين في المباريات التي اشرف عليها، لكن المدرب عاد وأطلق تصريحا اعتبره البعض "سخرية" أيضا، حين قال: أتمنى من أعماق قلبي أن يتأهل المنتخب العراقي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news