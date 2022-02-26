بولندا ترفض مواجهة روسيا.. "انتهى الكلام حان وقت العمل"!

المصدر: وكالات

رفضت بولندا مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد البولندي للعبة السبت، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع دخول النزاع يومه الثالث، قال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا "انتهى وقت الكلام. حان وقت العمل. نظراً لتصعيد العدوان الروسي في أوكرانيا، لا يفكر المنتخب البولندي خوض الملحق ضد روسيا"، مضيفاً انه "القرار الصحيح".

قال انه سيعمل مع الاتحادين السويدي والتشيكي (الفائز بينهما يواجه الفائز بين روسيا وبولندا في روسيا) لتقديم موقف موحد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واصدرت الاتحادات الثلاثة بياناً موحداً الخميس مطالبين فيفا بنقل مباريات الملحق من روسيا التي استضافت قبل أربعة أعوام كأس العالم.

ورحب قائد بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي غرّد الجمعة بأنه سيستشير زملاءه حول المباراة، بقرار اتحاد بلاده. غرّد هدّاف بايرن ميونيخ الألماني "القرار الصحيح!".

تابع "لا يمكنني تصوّر خوض مباراة مع المنتخب الروسي فيما يستمر العدوان المسلح في أوكرانيا".

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