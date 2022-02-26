نجوم الزمالك على "رادار" أندية سعودية.. لاعب جديد في الطريق إلى اتحاد جدة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت تقارير إعلامية في السعودية أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق لضم نجم خط وسط الزمالك طارق حامد للعب له في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر. وأشارت تلك التقارير إلى أن هناك تواصل رسمي جرى بين مسؤولين في النادي واللاعب توصل إليه الطرفان على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي ستبلغ فترته موسمين.

وترددت أنباء عن أن طارق حامد دخل في خلاف مع إدارة الزمالك حول تمديد عقده لثلاثة مواسم مقبلة، لاشتراطه الحصول على المستحقات المالية المتأخرة له، والبالغة تسعة ملايين جنيه.

ويعد طارق حامد ثاني لاعب في الزمالك مطلوب للعب في الأندية السعودية بعد الحارس محمد أبوجبل والذي تلقى عرضا مغريا من نادي النصر، وطلب حسم التعاقد بشكل رسمي بعد مباراة فريقه ضد الوداد المغربي والمقررة مساء اليوم.

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