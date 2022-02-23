لاعب الأهلي السابق يكشف عن رغبته في تدريب الزمالك.. «لا يمكن رفض هذه الفرصة»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رحب لاعب الأهلي السابق، ومدرب سموحة الحالي، أحمد سامي، بتدريب فريق الزمالك، حال تلقيه عرضا رسميا.

ورداعلى سؤال «في حال حصولك على عرض من نادي الزمالك، ماذا سيكون قرارك؟ خاصة وأن بعض من لاعبي الأهلي السابقين يطلقون تصريحات تفيد رفضهم تدريب نادي الزمالك كونهم أحد أبناء القلعة الحمراء»، قال سامي خلال ظهوره في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: «أي حد يتمنى تدريب الزمالك، وأنا ضد موضوع إن كل مدرب محسوب على نادي الأهلي ونادي الزمالك يطلع يقول أنا مدربش الفريق الآخر».

وتابع: «في الشغل يجب تطبيق الاحتراف وأنا من ولاد الأهلي، وأمنية لي بكل تأكيد أن أدرب نادي الزمالك، أنا ضد فكرة أن أكون محسوب على الأهلي، نحن في عصر الاحتراف ويجب أن نطبقه بالشكل الصحيح«.

وواصل:»أي شخص يتمنى تدريب الزمالك مثل الأهلي، لا يمكن رفض هذه الفرصة إذا أُتيحت لي لقيادة أي فريق كبير«.

وعن تولي منصب المدرب العام في الأهلي، شدد:»ممكن قبول مدرب عام في الأهلي في وقت معين لمساعدة النادي الأهلي إذا احتاج ذلك«.

وعن الفارق بين الأهلي والزمالك، قال:»الأهلي لديه منظومة جماعية أقوى من الزمالك ويعتمد على اللعب الجماعي بشكل أكبر، عكس الزمالك الذي يمتلك فرديات أقوى من المنظومة الجماعية«.

وأتم:»مواجهة الأهلي تكون أصعب لأنه يلعب بشكل جماعي ولكن الفرديات أوقات بتصنع الفارق مع الزمالك، لكنني أحاول أن أكون ند بند للأهلي والزمالك وهو ما يجعلنا نخسر بنتائج كبيرة أحيانا".

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