فرجاني ساسي يرغب في العودة إلى الزمالك بعد خسارة الدوري القطري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بات لاعب وسط الدحيل القطري، التونسي فرجاني ساسي، قريبًا من العودة إلى فريقه السابق الزمالم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد خسارة فريقه الحالي الدحيل للدوري القطري، وظهور اللاعب بمستوى متواضع وعدم تسجيله لأي هدف منذ رحيله عن الزمالك، وهو ما تسبب في إستبعاده من قائمة منتخب تونس التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الكاميرون.

وتوج السد بلقب الدوري القطري بفارق 12 نقطة عن الدحيل وقبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

ولم يحرز فرجاني ساسي أي هدف مع فريق الدحيل في مسابقة الدوري القطري ولا أي مسابقة خاضها الفريق، وأخر مباراة أحرز فيها هدف كانت مع نادي الزمالك أمام الأهلي والتي انتهت 1-1.

ووفقًا لموقع "football tunisien" فإن بقاء فرجاني ساسي في الدحيل القطري لن يستمر طويلًا.

وأوضح الموقع التونسي، أن يوجد اتفاق بين ساسي وبين إدارة نادي الدحيل، على السماح للاعب بالرحيل، نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن الوجهة الأقرب لفرجاني ساسي، هي العودة لصفوف الزمالك مجددًا، حيث ينتظر اللاعب التونسي حاليًا إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة مع النادي الأبيض.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد أن إدارة الزمالك قادرة على إعادة فرجانى ساسى مرة أخرى، إلا أن الأمر متوقف على رؤية الجهاز الفنى، والذى سيحدد مدى احتياج الفريق لخدماته.

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك في الميركاتو الصيفي وانضم إلى صفوف فريق الدحيل القطري، بعدما رفض تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

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