صفعة جديدة من المحكمة الرياضية على وجه الزمالك.. «كهربا ينتصر»

المصدر: سيد مصطفى-دبي

خرجت تسريبات تؤكد أن المحكمة الرياضية الدولية، برأت نجم الزمالك والأهلي الحالي محمود عبد المنعم «كهربا»، من قضية هروبه من القلعة البيضاء رغم ارتباطه بعقد لمدة أربعة مواسم.

وكان «فيفا»، قد غرم اللاعب مليوني دولار لمصلحة نادي الزمالك، تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالزمالك به لخرق كهربا عقده مع النادي.

لكن محام اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية الدولية، وقدم ما يُثبت بأن الزمالك لم يوثق عقده مع اللاعب في الموعد القانوني الذي تنص عليه لوائح الاتحاد المصري، ما يحق له الرحيل بشكل قانوني.

وتمنح لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المحلية لتوثيق عقودها مع لاعبيها في مدة أقصاها شهرا من تاريخ توقيع اللاعب، الا أن الزمالك وثق عقد كهربا بعدم عام كامل من تمديده للعقد، ما يُعتبر الاتفاق باطل وهو ما أثبته محام كهربا بشكل رسمي.

وأكدت تقارير صحافية أن «فيفا»، سوف يُحيل قضية كهربا للجنة الانضباط لفرض عقوبات على اتحاد الكرة ونادي الزمالك، بعد ثبوت حالات تزوير في العقد.

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