مدرب سان جرمان مدافعا عن ميسي: "هو كرة القدم"

المصدر: وكالات

دافع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن مواطنه ليونيل ميسي الذي تعرض للانتقادات نتيجة أدائه الثلاثاء في مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، معتبراً إياه "أفضل لاعب في العالم"، و"كرة القدم" بحد ذاتها. ولا يحتاج ميسي الى شهادة على أنه أفضل لاعب في العالم إذ توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في إنجاز قياسي، لكنه كان عرضة للانتقادات بعد الأداء الباهت الذي قدمه في مباراة ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية ضد ريال حيث أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة لو سجلها بتغيير مجرى اللقاء الذي حسمه فريقه بهدف وحيد سجله كيليان مبابي في الثواني القاتلة.

لكن بوكيتينو دافع عن نجم برشلونة الإسباني السابق، قائلاً اليوم في مؤتمر صحافي "ليو ميسي هو أفضل لاعب في العالم. إنه كرة القدم. إذا أردت أن تشرح لأحد ما هي كرة القدم، فتقول له: إنها ليو ميسي". ورأى أن ركلة الجزاء التي صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة 62 من مباراة سيطر عليها سان جرمان تماماً، "لن تزعزع ثقته بنفسه مهما كان".

وكان المدرب الأرجنتيني "راضياً عما قدمه، لقد كان جيداً جداً ضد مدريد. قراءته للعبة هي أحد الأسباب التي جعلت الفريق يلعب جيداً. لقد تموضع بشكل جيد وتبادل في بعض الأحيان المراكز مع المهاجمين الآخرين". وعجز ميسي حتى الآن عن الظهور بالمستوى الذي كان عليه في صفوف برشلونة منذ قدومه الى "بارك دي برانس" الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وقد زادت النقمة عليه بعد الأداء الباهت ضد غريمه السابق ريال مدريد.

وحظي ميسي بدعم من صديقه وزميله السابق في برشلونة مواطنه سيرخيو أغويرو الذي اضطر الى الاعتزال بسبب مشاكل في القلب، قائلاً على تويتر "لقد لعب جيداً ضد ريال. لقد فكك الخطوط (في ريال). أنا لا أقول ذلك لأنه صديقي، بل لأنه كان جيداً. بدا نشيطاً. في فرنسا، قتلته المجلات والصحف. إنهم حمقى". ولدى سؤاله عما كتبه أغويرو، قال بوكيتينو إنه "لم أتابع، لم أقرأ" ما صدر عن هداف مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news