"قرصة نملة" تمنع مرتضى منصور من حضور جلسات قضايا الخطيب

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، عن أسباب عدم حضوره جلسات محاكمته في قضيتين كان رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب قد رفعهما ضده.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث: "تعرضت لقرصة نملة قبل انتخابات نادي الزمالك، وبسببها لم أستطيع السير أو الوقوف، والتزمت الفراش لأكثر من يومين".

وأضاف: "لاحظ أعضاء الجمعية العمومية أنني لم أكن أسير بطريقة طبيعية وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس الإدارة تحاملت على نفسي للالتزام بإقامة المؤتمر ولكن لم أستطيع حضور جلسات المحاكمة".

وكان مرتضى منصور كلف أحد محاميه لحضور جلستين أقامهما ضده محمود الخطيب بتهمة السب والقذف في حقه وأفراد من أسرته.

وطالب محامي رئيس نادي الزمالك برد محكمة المعادي التي كانت تنظر في القضايا، لتعاد المُحاكمة من جديد في أحد المحاكم الأخرى.

وأضاف مرتضي منصور: "عملت أكثر ما هو مطلوب مني تجاه الخطيب وحاولت في أكثر من مناسبة فتح صفحة جديدة معه ولكنه لم يستجيب، في الأخير هو حر ولكني سأتجاهله كما يتعمد تجاهلي".

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