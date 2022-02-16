كلوب: محمد صلاح وماني لا يشربان الكحول وهما في أفضل حال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يستعد المدرب يورغن كلوب لقيادة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني، في مؤتمر صحافي، إن ليفربول سيلعب ضد فريق من المستوى الأول، ولذلك بحاجة إلى إظهار أفضل مستوى ممكن للحصول على فرصة المضي قدما في البطولة.

وعن حالة كل من محمد صلاح وساديو ماني بعد أسبوع من عودتهما من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، قال كلوب:«لا يواجهان أي مشاكل بعد أسبوع من عودتهما، لأنهما لا يشربان الكحول».

وتابع «المشكلة الكبرى تحدث عندما تفرط في الاحتفال وتناول هذه المشروبات، لذلك تكون فترة التعافي أكبر، وهي مشكلة لا نواجهها معهما».

وأضاف «عدم تناولهما المشروبات الكحولية جعلهما في أفضل حالة بدنية ممكنة للمشاركة بشكل فوري، ونتمنى استمرارهما بهذه الصورة إلى الأبد».



وأوضح «بالنسبة لصلاح كانت بضعة أيام إجازة فقط بعد البطولة، وساديو حصل على أسبوع بسبب الاحتفالات ولا توجد أي مشاكل».

يذكر أن صلاح وماني شاركا مع مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية، والتي توج بها أسود التيرانغا، قبل عودة الثنائي مرة أخرى لليفربول.

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