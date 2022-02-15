الأزمة اشتعلت.. أسطورة الزمالك أيمن يونس يتوعد بملاحقة من سب والدته

المصدر: سيد مصطفى - دبي

توعد نجم الزمالك السابق، أيمن يونس، بملاحقة من تطاول عليه في التسجيل الصوتي المُسرب بين نجلي رئيس نادي الزمالك أمير وأحمد مرتضى منصور والذي هز الشارع الرياضي المصري خصوصاً أنه تناول أفظع الشتائم في حق رموز داخل القلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "احنا رجاله وأكيد حا اعرف أخد حقي وحق أمي وأولادي"، وأضاف: "المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال يكون التسجيل تركيب، وأنا بقوله المحكمة هي اللي تفصل.. عزيزي".

وتابع: "إحنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم.. بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الاهم ما بسبش حقي، فما بالك بحق أمي".

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