مصر.. اتحاد الكرة مهدد بعقوبات حال إلغاء كأس مصر للموسم الماضي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة مهدد بتوقيع عقوبات عليه حال إلغاء بطولة كأس مصر التابعة للموسم الماضي، حيث سيعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور ضمنها مصير البطولة.

وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعي: الشركة الراعية قالت لاتحاد الكرة لو عاوز تلغي كأس مصر للموسم الماضي براحتك، لكن سيجري توقيع غرامة مالية كبيرة وفقًا للتعاقد المبرم بين الشركة والجبلاية.

وتابع شوبير: "هناك انقسام بين فريقين، فالأول يفكر في إلغاء كأس مصر بحجة أنه لا داع لاستكماله بسبب ضغط مباريات الموسم الحالي، والفريق الثاني يرغب في استكمال المسابقة وتسكين مواعيدها خوفا من عقوبات الشركة الراعية، ليضع مجلس إدارة اتحاد الكرة بين نارين".

في السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عامر حسين، إن اليوم الثلاثاء سيتم عرض كل التصورات على مجلس إدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وجميع التوقيتات المتاحة بشأن مصير النسخة الماضية من كأس مصر، موضحًا أنه سيتم إعلان القرار النهائي بعد اجتماع الغد سواء باستكمال النسخة الماضية من كأس مصر أو إلغائه.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية: "آخر مباراة بالدوري للأهلي وبيراميدز يوم 8 مارس المقبل، ويتوقف الدوري بداية من 9 مارس، والفترة من 14 إلى 17 مارس سيقام دور الـ32 بكأس مصر دون الدوليين، وسيعود بعد ذلك الدوري بداية من 1 أبريل المقبل".

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