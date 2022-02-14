تعرف إلى موقف الحكم بكاري جاساما من المشاركة في كأس العالم بعد أخطائه بمباراة مصر والكاميرون

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداولت مواقع التوصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بأن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرر استبعاد الحكم الغامبي بكاري جاساما من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، نظرا لما بدر منه من أخطاء، وطريقة تعامله مع اللاعبين والجهاز الفني، في مباراة منتخب مصر والكاميرون التي أقيمت في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي توج بها مؤخرا منتخب السنغال.

لكن المدير الفني للاتحاد الإفريقي السابق عبد المنعم شطة، كأن له رأي أخر، وقال أنه لا نية داخل الاتحاد الإفريقي لتوقيع عقوبات على الحكم بكاري جاساما.

وقال شطة، في تصريحات لموقع «أهل مصر»: «تحدثت مع مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي عن هذا الأمر، وأكدوا لي أن بكاري جاساما حصل على تقييم 9 من 10 في هذه المباراة».

وعن موقف جاساما من المشاركة في كأس العالم، أوضح شطة أن: «الحكم الجامبي يُعد من أبرز الحكام داخل القارة الإفريقية، وبالطبع سيمثل القارة في المونديال القادم، ولن تؤثر قراراته في مباراة مصر والكاميرون على هذا التمثيل».

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