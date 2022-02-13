إقالة الفرنسي لوران بلان من تدريب الريان بسبب سوء النتائج

المصدر: وكالات

أقال نادي الريان القطري مدربه الفرنسي لوران بلان، بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري المحلي، وعيّن التشيلي نيكولاس كوردوفا بدلاً منه حسب ما أعلن اليوم في بيان صحافي. وكان الريان تعاقد مع بلان (56 عاماً) في ديسمبر 2020، وشهدت ولايته التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي الدولي خاميس رودريغيس ولاعب الفرنسي ستيفن نزونزي.

وقال مصدر في النادي لوكالة (فرانس برس) إنه "تم الاتفاق على انهاء العلاقة بين النادي والمدرب الفرنسي، على أن يتولى كوردوفا المهمة حتى نهاية الموسم بسبب ارتباطه بالمنتخب القطري الاولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس أسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان في يونيو المقبل".

لكن الريان الذي بلغ نهائي كأس الأمير الأخيرة حيث خسر أمام السد بركلات الترجيح، تراجع في الدوري المحلي إلى المركز التاسع، حيث بات على بعد 28 نقطة من السد المتصدر بعد 17 مباراة خاضها هذا الموسم فاز فيها أربع مرات فقط. كما أقصي الريان من دور المجموعات من دوري أبطال أسيا، متذيلا ترتيب المجموعة الخامسة بنقطتين من تعادلين وأربع خسارات.

ولم يشرف مدافع برشلونة الاسباني وإنتر ميلان الايطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق على أي فريق بين 2016، عندما قاد باريس سان جرمان الى احراز لقب كأس فرنسا على حساب مرسيليا 4-2، ونهاية 2020 موعد قدومه إلى قطر.

وكان بلان (56 عاما)، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع بلاده، قد تولى تدريب ناديي بوردو (2007-2010) وباريس سان جرمان (2013-2016) ومنتخب فرنسا (2010-2012).

على صعيد التدريب، قاد بلان الملقب "بريزيدان" (الرئيس) بوردو إلى لقب الدوري في 2009، وسان جرمان الى التتويج ثلاث مرات بين 2014 و2016، بعد خلافته الايطالي المميز كارلو أنشيلوتي. اختير افضل مدرب في الدوري الفرنسي اعوام 2008 و2015 و2016. وبنى بلان الذي خاض 97 مباراة دولية مع بلاده، سمعة جيدة خلال ست سنوات مع الاندية، وعُرف مع سان جرمان باسلوبه الهجومي والاستحواذ.

لكن فشله في ايصال سان جرمان الى لقب قاري، دفع ادارته القطرية الى التخلي عنه واستقدام الاسباني أوناي ايمري المتوج انذاك بلقب "يوروبا ليغ" ثلاث مرات مع اشبيلية الاسباني.

واشتهر بلان مع منتخب بلاده عندما سجل هدف الفوز في الدور الثاني من مونديال 98 في مرمى الباراغواي (114)، عندما أحرزت فرنسا أول لقب في تاريخها.

وبعدما اشرف على منتخب الديوك اثر مونديال 2010 الكارثي، ترك منصبه في يونيو 2012 بعد الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا امام اسبانيا (صفر-2) التي احرزت اللقب لاحقا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news