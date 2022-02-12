بسبب مباراة السودان في كأس إفريقيا.. عبدالله سعيد يعتزل اللعب الدولي مع منتخب مصر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن قائد فريق بيراميدز ولاعب منتخب مصر، عبدالله السعيد، اعتزال اللعب الدولي بصفة نهائية، مع استمراره كلاعب في صفوف فريقه بيراميدز.

وشارك عبد الله السعيد مؤخرا مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، والتي شهدت خسارة منتخب مصر أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ونشر عبدالله السعيد، اليوم السبت، بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قال فيه: «فى البداية كنت أتمنى أن نعود بالكأس، لكي نسعد الجماهير بعد المشوار الطويل فى البطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل».

وأضاف: «الحمد لله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلادي لسنوات طويلة فى كل المراحل السنية، ناشئين وشباب وصولا للمنتخب الأول.. اشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، الذين تشرفت بالعمل معهم فى كل المراحل».

وتابع: «اليوم أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر، بعد كل هذه السنوات، قرار كنت أجهز له قبل البطولة، وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال».

وختم: «فى النهاية كل التوفيق لإخوتي اللاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المهمة المقبلة، من أجل التأهل لكأس العالم».

ولعب عبدالله السعيد 55 مباراة مع منتخب مصر، وسجل ستة أهداف، وصنع 11 هدفا، وشارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018، ونال المركز الثاني مع منتخب الفراعنة في كأس إفريقيا مرتين (2017 و2021).

وكان اللاعب قد شارك في أول ثلاث مباريات مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا قبل ان يجلس على مقاعد البدلاء ويبتعد تماما عن التشكيل الأساس، بسبب اعتراضه على قيام المدير الفني كارلوس كيروش بتبديله في مباراة السودان، كما ان اللاعب علم من الجهاز الفني أنه لن يكون ضمن قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي السنغال في مارس المقبل، ضمن المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووجه نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، رسالة نارية إلى عبدالله السعيد، بعد الأداء الذي قدمه مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «أنا بقول لعبدالله السعيد، اعتزل اللعب دوليا عقب بطولة أمم إفريقيا، احتراما لتاريخك في الملاعب مع الإسماعيلي، ثم الأهلي ومنتخب مصر».

وأضاف: «احتراما للناس اللي بتحبك، كفاية عليك كده مع المنتخب، ونبحث عن عناصر أخرى جديدة، تكون إضافة قوية للمنتخب، إنت مش هتستمر تلعب الحياة كلها».

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