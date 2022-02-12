رحيل الغندور وأبوالعلا من قناة الزمالك.. تعرف إلى أول 4 قرارات لمرتضى منصور بعد فوزه في الانتخابات

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إن فوزه بالانتخابات التي أقيمت يوم أمس الجمعة، كان درسا قاسيا، حيث تم انتخاب قائمته كاملة رغم تواجد بها الكثيرين ممن يشاركون بالانتخابات لأول مرة.

وكانت اللجنة المُشرفة على انتخابات الزمالك، قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فوز مرتضى منصور بمقعد رئاسة القلعة البيضاء لولاية ثالثة على التوالي تستمر من 2021 وحتى 2025.

وقرر مرتضى منصور طرد نجمي الفريق السابقين خالد الغندور ومحمد أبوالعلا من عملهم في قناة الزمالك، كما أعلن عن عقد مؤتمر صحافي يوم الأثنين المقبل للإعلان عن موقف النادي من تجديد عقد نجمي الفريق أشرف بن شرقي وطارق حامد، كما ذكر مرتضى منصور أنه سيحضر مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو التي ستقام اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا، وكان قراره الأخير هو مخاطبة القائمين على قناة نادي الزمالك برفع شعار النادي إذ لم تعود إلى نادي الزمالك وجماهيره وتعبر عن تطلعات ومواقف النادي.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الحدث عقب فوزه: "درس اليوم كان قاسيًا؛ حيث تم انتخاب القائمة بالكامل من الأعضاء المحترمين ثقة فيّ".

واستنكر منصور تغطية قناة نادي الزمالك للانتخابات، بقوله: "القناة التي حرمت المرشحين من عرض برامجهم لا تستحق أن تكون قناة الزمالك، محمد أبو العلا أنت رحلت عن القناة خلاص، وكذلك خالد الغندور والقناة ستعود لأصحابها".

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