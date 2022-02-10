خطوة غير متوقعة.. أبوجبل يدير ظهره للزمالك ويرحب بالأهلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن صدمة حقيقية تلقاها الشارع المصري بترحيب حارس الزمالك محمد أبو جبل الانتقال إلى غريمه التقليدي الأهلي بعد أيام من مشاركته النموذجية على الصعيد الشخصي في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي خطف فيها الأضواء حتى من قائد الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وثالث أفضل لاعب في العالم.

وذكرت صحيفة المصري اليوم بأن "أبوجبل الذي ينتهي عقده مع الفارس الأبيض نهاية الموسم، أبدى ترحيبه للانتقال إلى الأهلي الذي تنتظر إدارته انتهاء عقده من أجل التفاوض معه في صفقة انتقال حر والتأكد أن الزمالك لن يستخدم المفاوضات لإجبار الحارس على التراجع عن موقفه في التعاقد مع القلعة الحمراء".

ونقلت الصحيفة عن الإعلامي المصري محمد شبانة بأن "إدارة الكرة بالأهلي رفضت حسم موقفها النهائي بشأن التعاقد مع الحارس الدولي خوفاً أن يستخدمها كورقة للضغط على إدارة الزمالك للموافقة على شروطه المالية للتجديد إلا أن الوسطاء أكدوا لأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن أبو جبل، لا يمانع فكرة الانتقال للأهلي، حال الموافقة على شروطه المالية، خاصة أن عقده ينتهي مع الزمالك خلال خمسة أشهر، وهو يرغب في تأمين مستقبله والحصول على القيمة المالية التي يستحقها خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن أبوجبل ظهر بمستوى رائع في أمم أفريقيا الأخيرة وتسبب بشكل مباشر في تأهل مصر للمباراة النهائية التي خسرها الفراعنة في نهاية المطاف بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي.

وكان ممثلو أندية سعودية قد وصلوا إلى مصر أخيراً للتفاوض مع محمد أبوجبل في وقت يسعى رئيس الزمالك مرتضى منصور إلى قطع الطريق على كل الأندية الراغبة في خدمات الحارس الدولي.

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