"آخر كلام".. موسيماني خارج أسوار الأهلي في الموسم المقبل

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اقتربت علاقة مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع "القلعة الحمراء" من نهايتها، بعد رفض النادي الاستجابة لمطالبة المالية خلال مراحل التفاوض التي جرت في اليومين الماضيين.

وطلب موسيماني الحصول على 180 ألف دولار راتباً شهرياً، وزيادة قيمة المكافآت الخاصة بالحصول على البطولات المحلية إلى ثلاثة أشهر، والحصول على ستة أشهر عند الفوز بدوري أبطال إفريقيا، ومثلهما في حالة فسخ النادي للعقد.

وقال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية إن عرض الأهلي توقف عند منح المدرب راتب شهري قدره 165 ألف دولار فقط، وشهران فقط عن كل بطولة يحصل عليها وثلاثة أشهر فقط عند فسخ العقد، وهي الشروط التي رفضتها مديرة أعمال المدرب.

وتوترت علاقة المدرب بمسؤولي الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب انتقاداته الدائمة للاعبين عبر وسائل الاعلام، والحديث المتكرر عن مراحل التفاوض مع الأهلي لتجديد عقده ومحاولة احراج إدارة النادي أمام جماهيره.

ولم يعد موسيماني يحظى بدعم رئيس النادي محمود الخطيب، الذي عارض في أكثر من مناسبة موقف لجنة التخطيط بعدم تجديد عقد موسيماني، وظهر ذلك من خلال مطالبته اللجنة التي تتفاوض مع مديرة أعمال المدرب الجنوب إفريقي التمسك بشروط النادي لتجديد العقد، أو الرحيل بنهاية الموسم.

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