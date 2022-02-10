خبر سار لجماهير الزمالك قبل الظهور بدوري أبطال إفريقيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

زف المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، خبراً ساراً لجماهير ناديه، قبل ساعات من لقاء بترو أتلتيكو الأنغولي في دوري أبطال إفريقيا، تمثل في حل كافة المشاكل المادية العالقة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك صرف 14 مليون جنيه قيمة مستحقات متأخرة للاعبين، كما تم صرف مكافآت بطولة الدوري عن الموسم الماضي والتي لم يحصل عليها اللاعبين.

وأضاف: "أن هناك مبالغ كبيرة سيتم ضخها في الزمالك عقب انتهاء الانتخابات، اذ يتوقع أن يحصل النادي على 200 مليون جنيه من عقود الرعاية وتأجير محالات تجارية حول سور النادي".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة حرمته من تجديد عقود 11 لاعبا ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وفي مقدمهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل.

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