زوجة أبو جبل الجزائرية تخرج عن صمتها وتعلق لأول مرة حول انفصالهما

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، حقيقة انفصالها عن زوجها بعد الشائعات التي طالتهما خلال الفترة الماضية.

وقالت سمارة إنها مصدومة مما تقرؤه ومن كمية الرسائل التي أرسلت لها، فما حدث بينها وبين أبو جبل خلاف عادي بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت الأميرة سمارة، ملكة جمال العرب السابقة لعام 2019، عن السبب في كمية الأخبار الزائفة التي نشرت والاهتمام المبالغ فيه، والتحليلات التي أكدت على طلاقهما، رغم أن ذلك لم يحدث.

جدير بالذكر أن بعض المواقع قد تحدثت عن انتهاء علاقة الحارس المصري محمد أبو جبل بزوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، وانفصالهما، وذلك لتوتّر علاقتهما منذُ فترة، ترقّبها الكثيرين من المُتابعين.

وزاد الشكوك حول توتّر علاقة الثنائي، بعدما ألغى محمد أبو جبل متابعة زوجته الأميرة سمارة، على جميع منصّات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حذف أبو جبل لجميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما، وقامت هي الأخرى بخطوة مماثلة.

ورغم الكلمات البسيطة التي دوّنتها الزوجة عبر منشورها، ولا تُعتبر إيحاءات لأيّ قرارات أو شكوك في علاقة الزوجين، إلاّ أنَّ المتابعين اعتبروها رسالة مُعبّرة عن الانفصال الحقيقي.

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