السنغال تحتفل بكأس إفريقيا.. مشاهد جنونية وأمواج من البشر (فيديو)

حظي منتخب السنغال المتوج بباكورة ألقابه القارية بعد إحرازه كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المصري 4-2 بركلات الترجيح، باستقبال حاشد في العاصمة دكار وسط امواج من البشر، لدى عودته الى البلاد ليلة الاثنين.

واحتشد الآلاف من السنغاليين في الطرق المؤدية الى مطار "ليوبولد سيدار سنغور" حيث حطت طائرة أبطال إفريقيا بعد ظهر الاثنين وعلى الطرق التي سلكها موكب "اسود تيرانغا".

وكان رئيس البلاد ماكي سال أعلن الاثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز.

ونجح المنتخب السنغالي في محاولته الثالثة بالعودة بالكأس المرموقة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2002 و2019 ومشاركات قارية على مدى 55 عامًا.

وقالت الشابة ديي مبايي (17 عامًا) التي ارتدت قميص منتخب بلادها وانضمت الى الاحتفالات في شوارع العاصمة "إنها لحظة لا تنسى".

وأضافت "استحقينا التتويج، نحن ننتظر هذا الامر منذ 60 عامًا".

وكانت مبايي شأنها في ذلك شأن الكثير من السنغاليين. قفزت من الفرح وأطلق العنان لحنجرتها بعد أن سجل مهاجم المنتخب ساديو مانيه ركلة الجزاء التي حسمت النتيجة في صالح منتخب بلاده.

وشهدت شوارع العاصمة السنغالية ومختلف المدن خروج الآلاف بزي المنتخب الوطني للاحتفال على مدى الساعات الأربع والعشرين الاخيرة وهم ينشدون ويطلقون الألعاب النارية في الهواء.

