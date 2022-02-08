«شكرا على تعبكم وما تبكوش ارفعوا رأسكم».. أغنية جديدة لمساندة منتخب مصر بعد خسارة كأس إفريقيا.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تفاعل الجمهور المصري مع الأغنية الحماسية التي انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمساندة المنتخب المصري وتوجيه الشكر لكافة أفراد المنتخب عقب الآداء الرجولى الذى قدموه في بطولة أمم إفريقيا، وحصولهم على المركز الثاني.

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من محبي منتخب الفراعنة على وسائل التواصل الأجتماعي، خاصة بعد الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب المصري في البطولة وخسارته للقب بصعوبة عن طريق ركلات الترجيح.

"شكرا على كل تعبكم وماتبكوش ارفعوا راسكم.. كملوا أحلامنا الجاية كلنا عارفين إخلاصكم".. #شكرا_منتخب_مصر#eXtranews pic.twitter.com/pn851f4xMD — eXtra news (@Extranewstv) February 8, 2022

وتقول كلمات الأغنية.



شكرا منتخب مصر

شكرا على كل تعبكم.. وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا احلامنا الجاية.. كلنا عارفين اخلاصكم

دايسين بتهدوا في صخر.. حاسين بيكم بالفخر

لسه اللى هييجي بتاعكم.. على كتفكم أحلام مصر

كيروش قبطان الفرقة.. وصلاح قائد اسطورة

الحضري وسر الصنعة.. سلمها لجبل الكورة

ونش ومنعم وحجازى.. سد منيع سد فولاذي

فتوح واللمسة الحلوة.. بيكمل أجمل صورة

حمدي سولية مع النني.. رجالة نص الملعب

زيزو معلم من لمسة.. كل اللى قصاده بيتعب

وتريزيغيه ما بيبخلشي.. بيحارب لما بينزل

مصطفى وشريف مروان.. بكرة الدفاعات تزلزل

شكرا على كل تعبكم.. وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا احلامنا الجاية.. كلنا عارفين اخلاصكم

بطل اللعبة يا شناوي.. سايب في قلوبنا علامة

اكرم والقلب الجامد.. ترجع وبالف سلامة

أيمن وعمر وأمام.. اكبر من اى كلام

مهما بتصعب يا مهند.. هتشيل الكأس قدام

رمضان صبحى ومرموش.. بالجهد مقصرتوش

صبحي علاء جاد مروان.. تحتاجهم تلقى وحوش

انتوا عملتوا اللى عليكم.. ايدنا هتفضل في اديكم.. هنعوض بكره بتاعنا

والفرحة هتكمل بيكم

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