رسمياً: 3 لاعبين من منتخب مصر في التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية.. «أبوجبل مفاجأة»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ضمت التشكيلة المثالية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي أعلنها الاتحاد القاري (الكاف) اليوم الاثنين المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

وشهدت تشكيلة البطولة، التي توج بها المنتخب السنغالي بعد فوزه 4-2 في ركلات الترجيح على نظيره المصري في النهائي أمس الأحد بعد وقت إضافي، أيضا وجود المدافع المصري الشاب محمد عبد المنعم ومواطنه لاعب وسط أرسنال محمد النني.

ولم تشهد القائمة وجود حارس مرمى الفراعنة محمد أبوجبل الذي تألق في البطولة وقاد منتخب بلاده للمباراة النهائية، وشكل غيابه صدمة كبيرة ومفاجأة غير سارة لجمهور المنتخب المصري ومتابعي البطولة.

وأعلن الكاف عبر حسابه على تويتر تشكيلة ضمت أربعة لاعبين من البطلة السنغال بقيادة أفضل حارس في البطولة إدوار مندي والمدافع ساليو سيس ولاعب الوسط نامباليس مندي والمهاجم ساديو ماني، بالإضافة إلى الكاميروني فينسن أبو بكر هداف البطولة.

وضمت التشكيلة أيضا لاعبين اثنين من بوركينا فاسو التي خسرت من السنغال في قبل النهائي هما المدافع إدموند تابسوبا ولاعب الوسط بلاتي توري.

وشهدت تشكيلة البدلاء وجود المصريين محمود حمدي (الونش) وأحمد أبوالفتوح ولاعب الوسط المغربي سفيان بوفال والحارس الكاميروني أندريه أونانا وزميله المدافع كولينز فاي ولاعب الوسط أندريه زامبو أنجيسا والمهاجم كارل توكو إيكامبي.

ومن السنغال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والمهاجم فمارا ديديو ومهاجم بوركينا فاسو برتران تراوري. وضمت القائمة أيضا لاعب وسط جزر القمر يوسف متشانجاما.

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