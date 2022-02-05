كايزر يراهن على معنويات لاعبي الجزيرة لتجاوز عقبة بطل آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام الهلال السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن ذلك لن يحول دون رغبة فريقه في تقديم عرض جيد واستثمار الدفعة المعنوية التي نالها من جراء الفوز في مباراته الافتتاحية على فريق إف سي بيراي التاهيتي.

وقال كايزر، في المؤتمر الصحفي التقديمي: " نعلم أننا سنواجه فريقا يمثل إحدى القوى الكروية في آسيا، والذي يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين، ولكننا لدينا الثقة في أنفسنا ونسعى إلى تقديم مباراة أخرى رائعة، وأعتقد أن مثل هذه المواجهات تكون فرصة لتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "أعتقد أننا قادرون على خوض هذه المباراة واللعب بمستوى جيد، خاصة واننا حققنا هدفينا من المواجهة السابقة، وهو تحقيق الفوز وإعطاء الفرصة لمجموعة من اللاعبين الذين لم تسنح لهم الظروف سابقا، ومنح أخرين بعض الراحة، وبالتالي سنخوض المواجهة المقبلة بمجموعة من اللاعبين الذين نالوا قسطا وافرا من الراحة ومستعدين لخوض هذه المواجهة الصعبة".

ونفي كايزر اعتبار أن الضغوط على فريقه ستكون أكبر في هذه المباراة، مؤكداً أن فريقه يتطلع لتقديم الكثير في مباراة الهلال، مؤكداً ان منافسه يظل هو الفريق صاحب الأسم الكبير حتى لو كان هناك تذبذباً في نتائجه المحلية الفترة الأخيرة، لأن البطولة والطموح الآن مختلف.

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