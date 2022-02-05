الضربات تتوالى على مان يونايتد.. إقصاء من الكأس ورونالدو محبط

المصدر: وكالات

أخفق مانشستر يونايتد في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وذلك بخروجه من الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم بخسارته على أرضه أمام ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وأصيب نجم مانشستر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإحباط نتيجة ضياع آخر فرصة لتحقيق لقب، في ظل المهمة شبه المستحيلة للفريق بدوري الأبطال، خاصة في ظل المستوى المتواضع للفريق، وكذلك الوضع الشاق لإنهاء الموسم في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتا.

وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة على يد وست هام (صفر-1) وتخلفه في الدوري بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بعد 23 مباراة لكل منهما، كانت مسابقة الكأس التي لم يتوج بها منذ 2016، الأمل الوحيد ليونايتد بلقب محلي أول منذ 2017 حين أحرز كأس الرابطة في الموسم نفسه الذي توج خلاله بلقب "يوروبا ليغ" الأخير له أيضاً قارياً. لكنه فشل في استثمار أفضليته وفرصه وحتى تقدمه في مباراة أضاع خلالها أيضاً ركلة جزاء عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وودع المسابقة.

وبمشاركة جميع نجومه وبينهم ثلاثي الهجوم رونالدو وجايدون سانشو وماركوس راشفورد ومن خلفهم البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي بول بوغبا الذي خاض مباراته الأولى منذ الثاني من نوفمبر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها مع المنتخب الفرنسي، فشل يونايتد في حسم مواجهته الأولى مع ميدلزبره منذ 19 مارس 2017 حين تغلب على الأخير 3-1 في الدوري خارج ملعبه.

كما أدرج المدرب الألماني ليونايتد رالف رانغنيك الدولي التونسي الشاب جنبعل المجبري ضمن تشكيلة البدلاء، بعدما رُفِعَ ابن الـ19 عاماً الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، من فريق تحت 23 عاماً.

وتقدم سانشو ليونايتد في الشوط الأول بعد هدف في الدقيقة 25 إثر كسر التسلل. لكن فريقه انحنى في الدقيقة 64 أمام مات كروكس الذي أدرك التعادل بعدما انقض على الكرة بعد عرضية من البديل دانكن واتمور الذي لمس الكرة بيده اليسرى قبل التمرير، لكن الحكم احتسب الهدف.

ونشط يونايتد في الدقائق القليلة الأخيرة لكن من دون فعالية، ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها الضيوف 8-7 بعدما أطاح البديل السويدي الشاب أنتوني إيلانغا بالركلة الترجيحية الثامنة ليونايتد فوق الخشبات الثلاث.

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