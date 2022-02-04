خبر مفرح لعشاق الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم عن استمرارها في النقل المجاني لمباريات "سيري أ"، عبر قناتها على "يوتيوب" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصراً، وذلك لعدم وجود ناقل رسمي هناك.

وأطلقت رابطة الدوري الإيطالي قناتها المجانية على "يوتيوب" في أغسطس الماضي بعد انتهاء عقدها مع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية. وكانت تبث خمس مباريات من كل مرحلة بشكل مجاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي بيانها اليوم قالت الرابطة إنه ابتداء من المرحلة الرابعة والعشرين المقررة بين السبت والإثنين، وحتى نهاية الموسم "سيتم نقل المباريات العشر لكل مرحلة من (سيري أ) حصراً لمنطقة الشرق الأوسط-شمال إفريقيا".

وقررت رابطة الدوري الإيطالي الاستمرار بالنقل المجاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأنها لم تجد مشترٍ لحقوق البث التلفزيوني في هذه المنطقة.

وأفادت الرابطة في 13 يناير عن عدم وجود "عروض مناسبة" للحصول على الحقوق التلفزيونية لنقل المباريات في هذه المنطقة، وأعلنت في بيان أنها ستستمر بث "مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا بشكل مجاني لهذه المنطقة عبر قناتنا على يوتيوب".

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