إغلاق متجر كريستيانو رونالدو في مسقط رأسه.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أغلقت إيلما أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متجرا لها كان يحمل اسم شقيقها في جزيرة "فونشال" بمدينة ماديرا مسقط رأس مهاجم مانشستر يونايتد، وذلك بعد 15 سنة من افتتاحه.

وبررت شقيقة رونالدو إغلاق متجرها برسالة عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، قالت فيها: "هناك مشاريع كبيرة في الطريق تحتاج الكثير من الوقت والطاقة فالعائلة تحب الاستثمار.. ولأنه لا يوجد وقت لكل شيء وحياتنا عبارة عن مجموعة مراحل، قررت إغلاق هذا الفصل في حياتي بعد 15 عاما، لم يكن قرارا سهلا، لأن لي الكثير من الذكريات مع هذا المكان".

بينما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "المبيعات المتراجعة كانت وراء إغلاق المتجر"، موضحة: "الجماهير تأتي لرؤية المتجر ومشاهدة المعروض ثم تذهب ولا تعود للشراء".

وأفادت "ذا صن" بأن المتجر يقع في مركز "مارينا" التجاري بالقرب من متحف "سي آر 7"، الذي يديره هوغو الشقيق الأكبر لكريستيانو رونالدو، علما بأن عائلة الدون قامت العام الماضي بإغلاق مطعم في ماديرا يحمل اسم "CR7" بالإضافة إلى إغلاق متجر في مدينة فيلامورا في 2020 بسبب تراجع المبيعات.

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إذا كان تراجع أداء ونجومية اللاعب في مانشستر يونايتد له أثر في إغلاق متاجره وإمكانية انعكاسها سلبا على سمعة "الدون" الذي يمتلك مجموعة فنادق ومشاريع استثمارية حول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news