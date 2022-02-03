مدرب منتخب المغرب يفتح النار على منتخب مصر: لعبوا بغش وعدوانية مفرطة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شن البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، هجوما لاذعا على لاعبي منتخب مصر، وذلك بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد منتخب "الفراعنة".

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: "كان هناك غش وعدوانية مفرطة من جانب المصريين في الملعب".

وأضاف: "المنتخب المصري يتقن هذه الأشياء منذ قديم الأزل، هل رأيتم كم مرة سقط حارسهم خلال المباراة؟".

وتابع: "لم أكن أعلم أن المصريين سيقدمون السينما الخاصة بهم بهذا الشكل".

وأكمل: "أداء الحكام صدمني، كان من المفترض خروج بعض لاعبي منتخب مصر بالبطاقة الحمراء".

وكشف وحيد خليلوزيتش: "إذا لم يكن تشكيل المنتخب يضم هدافا قاتلا مثل محمد صلاح أو ساديو ماني فمن الصعب الفوز، أعلم أن القلق والإحباط تسلل للشعب المغربي لكن أرجوكم لا تكونوا أشداء مع اللاعبين والجهاز الفني".

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كاس الأمم الإفريقية، وسيواجه اليوم الخميس نظيره الكاميروني، في الدور قبل النهائي.

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