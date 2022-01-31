هنيدي يعلق على محمد صلاح.. من أقوى دوري في العالم إلى "جردل طرشي"!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

سخر الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي من الصورة التي ظهر فيها مواطنيه لاعبي المنتخب الوطني محمد صلاح، وعمرو السولية وهما يقومان بالاستشفاء مع لاعب ثالث لم تظهر صورته للتعافي من حالة الإرهاق التي سيطرت عليهم بعد مباراة المغرب في "جردل" لعدم توفر الإمكانات اللازمة في فندق الإقامة للاستشفاء الذي يحتاجه لاعبي الكرة عقب نهاية المباريات في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

وقال هنيدي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "تخيل لما تكون بتلعب في أقوى دوري في العالم.. وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك أفضل متخصصين. وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك.. وسط تنظيم كارثي.. كل الدعم والتحية لكل اللاعيبه وبعثة المنتخب انهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا".

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