فريق من الدرجة الثانية يصنع الحدث في كأس فرنسا

المصدر: وكالات

حقق نادي باستيا من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا بكرة القدم بفوزه على مضيفه رينس بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الاصلي أمس على ملعب "أوغوست-ديلون"، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وافتتح رينس التسجيل عبر مهاجمه الشاب هوغو إيكيتي (19 عاماً) في الدقيقة 38، وعادل سيباستيان سال-لامونج في الدقيقة 71، قبل أن يحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الضيف. وفشل باستيا الذي سقط للدرجة الثالثة في عام 2017 بقرار إداري بسبب صعوبات مالية، قبل أن يعود إلى الثانية الصيف الماضي حيث يقبع في المركز السادس عشر، في الوصول إلى ربع نهائي المسابقة منذ عام 2002، في طريقه إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام لوريان صفر-1.

واحتاج مرسيليا الى ركلات الترجيح لتخطي عقبة مونبلييه 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي. وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك (74)، وأدرك الكونغولي بيني ماكوانا التعادل بعد ست دقائق.

وحقق فرساي من درجة الهواة (ناسيونال 2) مفاجأة أخرى بفوزه على تولوز متصدر الدرجة الثانية 1-صفر، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي مع أميان الفائز على نانسي 2-صفر في مباراة بين فريقين من الدرجة الثانية.

وانتهت مغامرة نانسي الذي كان أقصى فريقين من الدرجة الاولى هما تروا في دور الـ32 ورين في دور الـ16، عند باب ثمن النهائي بخسارته امام أميان صفر-2

وكان نانت أول المتأهلين إلى ربع النهائي الجمعة بفوزه على بريست 2-صفر على ملعب "لا بوجوار" بفضل ثنائية من لودوفيك بلاس (25 و53). وتستكمل مباريات ثمن النهائي اليوم، بلقاءي لنس وموناكو، وبيرجيراك بيريغورد وسانت إتيان، قبل أن تختتم الإثنين بالقمة المرتقبة بين باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الدوري ووصيفه نيس.

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