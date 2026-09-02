التقييم مناصفة بين المدرسي والمركزي.. و«60%» بوابة النجاح و3 شروط تحسم الترفيع

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة (المرحلة الثانوية) للعام الأكاديمي 2026-2027، إذ خصصت 50% من الدرجة النهائية للتقييم المركزي، و50% للتقييم المدرسي في مواد المجموعة (A)، واعتمدت 3 شروط لترفيع الطالب إلى الصف التالي، أبرزها اجتياز جميع مواد المجموعة بدرجة لا تقل عن 60%، والحصول على 50% فأكثر في السلوك، وألا يتجاوز الغياب غير المبرر 15 يوماً خلال العام الدراسي، «متصلة أو منفصلة».

ووفقا للدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي الجاري، الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، حددت الوزارة أوزان الفصول الدراسية بواقع 35% للفصل الأول، و30% للثاني، و35% للثالث، مع إجراء الاختبارات المركزية لمواد المجموعة (A) في نهاية الفصلين الأول والثالث، وتطبيق التقييمات الختامية المدرسية «SSA» خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الثاني.

توزيع الدرجات

وبحسب معايير التقييم، تتوزع درجة مواد المجموعة (A) في الفصل الدراسي الأول بواقع 10% للتقييم التكويني المرصود «مدرسي» و25% للاختبار المركزي، بإجمالي 35%، فيما يخصص للفصل الثاني 30%، موزعة بالتساوي بين 15% للتقييم التكويني المرصود و15% للتقييم الختامي المدرسي «SSA».

وفي الفصل الدراسي الثالث، تبلغ حصة التقييم 35% من الدرجة السنوية، بواقع 10% للتقييم التكويني المرصود «مدرسي»، و25% للاختبار المركزي، ليصبح إجمالي الأوزان على مدار العام 50% للتقييم المدرسي و50% للتقييم المركزي.

أما مواد المجموعة (B)، فتعتمد على التقييم المدرسي بنسبة 100%، موزعة على الفصول الثلاثة بواقع 35% في الأول، و30% في الثاني، و35% في الثالث.

سلم التقديرات

واعتمدت معايير التقييم سلماً موحداً للتقديرات في جميع المسارات، يبدأ بـA+ للدرجات من 97 إلى 100، وA من 93 إلى 96.99، وA- من 90 إلى 92.99، ثم B+ من 87 إلى 89.99، وB من 83 إلى 86.99، وB- من 80 إلى 82.99.

ويمنح C+ للدرجات من 77 إلى 79.99، وC من 73 إلى 76.99، وC- من 70 إلى 72.99، وD+ من 67 إلى 69.99، وD من 63 إلى 66.99، وD- من 60 إلى 62.99، فيما يعد الطالب راسباً ويحصل على F عند تسجيل درجة من صفر إلى 59.99.