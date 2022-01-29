رئيس الأهلي المصري يعتذر عن حضور نهائي كأس إفريقيا بسبب "موعد هام في نفس التوقيت"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اعتذر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، من حضور المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بسبب "موعد هام مع الطبيب المعالج في نفس التوقيت".

وقال النادي الأهلي اليوم السبت في بيان على موقعه الرسمي: "أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي خطابًا اليوم إلى باتريس ماتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم تلبية دعوة رئيس «كاف» لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يوم ٦ فبراير المقبل في ياوندي".

وذكر البيان: "وجه الكابتن الخطيب الشكر لرئيس الاتحاد الإفريقي على دعوته الكريمة التي كان يتمنى تلبيتها لولا ارتباطه بموعد هام مع الطبيب المعالج في ذلك التوقيت.. كما وجه رئيس الأهلي الشكر لأعضاء الاتحاد الإفريقي والقائمين عليه، وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح لخدمة الكرة الإفريقية".

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