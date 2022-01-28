الجمهور العراقي غاضب.. أين لاعب مانشستر يونايتد؟

المصدر: محمد فاضل - دبي

عبر جمهور المنتخب العراقي عن غضبه الشديد من مدرب المنتخب الصربي بيتروفيتش الذي تأخر كثيرا في إشراك لاعب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي زيدان إقبال في المباراة التي فاز بها ايران على العراق بهدف نظيف بعد أن أشركه في الدقيقة 82 من المباراة على الرغم مما يتمتع به من إمكانيات فنية وذهنية مميزة تعلمها وتدرب عليها في النادي الانجليزي العريق.

قال زيدان إقبال في تصريحات صحافية بعد المباراة: "سعيد بالظهور الأول مع المنتخب رغم الخسارة"، دون ان يتطرق إلى الدقائق القليلة التي شارك به.

وتساءل الجمهور العراقي في تعليقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أين لاعب مانشستر يونايتد؟"، مشيراً إلى أن "زيدان إقبال شارك في دقائق قليلة وكان مؤثرا في عطائه وصنع فرصة ثمينة لتسجيل هدف التعادل لم تستثمر من قبل زميل آخر له تواجد في منطقة الست ياردات، لذا فأين اللاعب من المباراة ككل؟".

من جهته، نقل موقع "العراق سبورت " تصريحات لرئيس رابطة مشجعي المنتخب العراقي مهدي الكرخي قال فيها: "بتروفيتش ليس مدرب، والا كيف يشرك لاعبا قادما من مانشستر يونايتد دقائق قليلة جدا والفريق يتأخر بنتيجة هدف للاشيء"!.

واتفقت تصريحات الجمهور بأن الجهاز الفني لم ينجح في استثمار قدرات زيدان اقبال ولا أكثر من لاعب يلعب في الدوريات الاوروبية وأن استدعاء اللاعبين وعدم إشراكهم لوقت كافٍ أمر يدعو للاستغراب.

ونجح منتخب إيران في التأهل لمونديال قطر 2022 مستفيدا من فوزه على العراق ووصوله للنقطة 19 وذلك قبل ختام التصفيات بثلاثة جولات.

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