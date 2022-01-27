هالاند ردا على انتقاده لدورتموند: قلت كل شيء

المصدر: وكالات



دافع الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن الانتقادات التي وجهها لفريقه بوروسيا دورتموند بعدما شعر وأن النادي الألماني يضغط عليه من أجل حسم مستقبله. وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس" وبوابة "فيابلاي" النرويجية "حقا لا أريد أن أسرد في الحديث بشأن هذا الأمر، بالنسبة لي كان الوقت قد حان لقول شيء ما". وأضاف "الحديث طال بشأني، لكن بالنسبة لي قلت كل شيء".

وقال هالاند في وقت سابق من الشهر الجاري أن دورتموند يرغب في معرفة خطته لما بعد نهاية الموسم لكنه يرغب في التركيز على المباريات التالية فقط.ويحظى هالاند (21 عاما) باهتمام كبار الأندية الأوروبية رغم أن عقد مع دورتموند يمتد حتى 2024 وسط حديث عن وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو (86 مليون دولار) يسمح له بالرحيل عن النادي الألماني عقب نهاية الموسم الحالي.

لكن هناك عدد قليل من الأندية تستطيع دفع هذه القيمة المالية في ظل الأثار السلبية على الناحية الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا. وأكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند أن المشكلة بين النادي واللاعب تم تسويتها وأنه لم يتم منح مهلة نهائية لهالاند الذي يغيب حاليا بسبب إصابة بسيطة في العضلات. وقال هالاند "الأمور تبدو جيدة ، أتدرب مجددا وبشكل جيد جدا، سأعود قريبا".

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